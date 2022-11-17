Dodurga’da yıllık 10 bin ton ayva üretmeyi hedefliyorlar

Dodurga’da üretilen ‘Dodurga Beyi Ayvası’nın hasadına başlandı.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın da büyük önem verdiği ve desteklediği Dodurga Beyi Ayvasının üretimi için bahçeler oluşturuldu.

Ayva bahçelerinde özellikle de son yıllarda verimin yüksek olması üreticileri sevindirdi.

Üreticiler, lezzetiyle ağızlarda farklı bir tat bırakan Dodurga Beyi Ayvası’nın toptan ve perakende satışının yapıldığını belirterek, üretimi daha da artırmak istediklerini söylediler.

Bu sene ayva üretiminin 2 bin tonu bulduğunu anlatan üreticiler, hedeflerinin önümüzdeki yıllarda bu miktarı 10 bin tona çıkarmak olduğunun anlattılar.

Üreticiler, kendilerine her konuda destek veren Belediye Başkanı Mustafa Aydın’a da teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Mustafa Aydın ise, Dodurga’nın ekonomisine ciddi katkı sağlayan ayva üretiminin daha da artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Dodurga Beyi Ayvası’nın Coğrafi İşaretleme çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Aydın, bu çalışmanın sonlanmasının ardından satış ve pazarlama konusundaki eksiklerin de giderileceğini vurguladı.

Amaçlarının ayva denildiğinde ‘Dodurga Beyi Ayvası’nın akla gelmesi olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Mustafa Aydın, üreticilerin talebi olan soğuk hava deposu konusunda da başta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, her zaman ve her konuda kendilerine destek veren Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya’dan destek beklediklerini belirtti. (Haber Merkezi)