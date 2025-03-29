Çorum 'un Dodurga ilçesinde motosiklet sürücüleri, güvenli sürüş için uyulması gereken kurallar hakkında afiş ve broşürlerle bilgilendirildi.

Dodurga İlçe Emniyet Amirliği, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında ilçedeki motosiklet sürücülerini bilinçlendirmek üzere çalışma başlattı.

Program kapsamında polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara, motosiklet kullanırken alınması gereken güvenlik tedbirleri ile güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken hususların belirtildiği afişler asıldı.

Öte yandan bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimlerinin de devam edeceği bildirildi.