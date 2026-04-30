Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarıyla bürokraside önemli görev değişimleri yaşandı.

Ankara Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kritik makamlara yeni isimler getirildi.

Uzun süredir Ankara Valiliği görevini yürüten Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı.

Şahin’den boşalan Ankara Valiliği koltuğuna ise Aydın Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat getirildi.

YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

Yakup Canbolat 1969 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Sinop'un ilçesi olan Duran Kaymakamlığı'na atandı.

Yakup Canbolat sırayla Durağan (Sinop) (1995-1998), Yedisu (Bingöl) (1998-2000), Cumayeri (Düzce) (2000-2003), Kâhta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005), Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007), Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu. 2009-2014 yıllarında ise İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonrasında sırayla Hakkâri Valiliği (2014-2016), Konya Valiliği ( 2016-2018), Bursa Valiliği (2018-2023) Aydın Valiliği (2023-2026) görevlerine atandı. Yakup Canbolat 30 Nisan 2026 tarihli kararla birlikte Ankara Valiliğine atandı.