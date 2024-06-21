Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’deki doğum oranının azaldığını dile getirmesi üzerine annelere yönelik "doğum paketi" hazırlıkları da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla düşen doğum hızına dikkati çekmişti.

Bunun akabinde de annelere doğum paketi hazırlanması yönünde bakanlıklarca çalışmalar başladı.

"Bize düşen ne varsa varız..."

Doğum izninin dört aydan bir yıla çıkartılması önerilen MKYK’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” dedi.

Edinilen bilgilere göre bu süreçlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, çalışma yapması talimatı verdi.

Yeni destekler için kollar sıvandı

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; Aile Bakanı Göktaş, doğum izninin bir yıla çıkarılmasıyla ilgili atılabilecek adımlar üzerine geçtiğimiz haftalarda AK Parti’nin strateji ekibine bir sunum yaptığı öğrenildi.

Ancak, sunumun ardından, AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı.

Ensonhaber.com