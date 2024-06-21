Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Yangında 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ekiplerin de yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına ilişkin bilgi verdi.

Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."