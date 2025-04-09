Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerin hesabına yatacağını söyledi.

Ailelerin yoğun talebi olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, yardımlardan 2025 yılı itibariyle doğum yapan her annenin yararlanacağını ifade etti.

Doğum yardımı için başvurular başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının detaylarını paylaştı.

Bakan Göktaş, "Özellikle 2025 yılında doğan ilk bebek bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin lira bir desteğimiz olacak. İkinci bebek eğer bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay bin 500 lira desteğimiz olacak. Üç ve sonrası her çocuk için 5 bin liralık bir desteğimiz olacak. dedi.

İkinci ve üçüncü çocuk için her ay verilen destekler, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek. Doğum yardımından tüm anneler yararlanabilecek. Ödemeler, doğrudan annelerin hesaplarına yatırılacak.

"Doğum yardımına yoğun talep var"

Herhangi bir kriter şartının olmadığını ve ailelerden çok yoğun bir talebin olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bizlerde önümüzdeki dönem aile yılı kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Doğum yardımı için başvurular, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden yapılabiliyor.