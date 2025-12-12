AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Bütçe Görüşmelerinde, AK Parti Grubu adına DOKAP üzerine söz aldı. Ahlatcı, DOKAP’ın 2026 yılında Çorum’da 7 ayrı projeye destek vereceği bilgisini paylaşırken, Kasım ayı ihracatındaki rekor ve tarımsal üretimdeki konumuna ayrı parantez açtı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, TBMM Genel Kurulu’nda DOKAP’ın 2026 yılı bütçesini değerlendirerek Çorum’da 7 yeni projenin hayata geçirileceğini açıkladı. Ahlatcı, 2026 yılı için DOKAP’a 1 milyar 156 milyon TL ödenek tahsis edildiğini ve Çorum’un kalkınma yatırımlarında öncelikli illerden biri olacağını vurguladı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (DOKAP) yeni dönem yatırım programını detaylarıyla paylaştı.

Ahlatcı, DOKAP’ın 2026 yılı için 1 milyar 156 milyon TL’lik bütçeyle bölge genelinde 81 projeye destek vermeyi hedeflediğini belirtti. Çorum’un bu planlamada önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Ahlatcı, 7 yeni projenin Çorum’da uygulanacağını ifade etti.

Milletvekili Ahlatcı, tarımdan hayvancılığa, sulamadan sosyal gelişmeye kadar geniş bir yelpazede yatırımları kapsayan bu bütçenin, Çorum’un kalkınma hızına önemli katkı sunacağını vurguladı. DOKAP’ın 2012’den bu yana bölgenin kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğini hatırlatan Ahlatcı, bugüne kadar hayata geçirilen projelerle hem üretimin hem de sosyal gelişmişliğin güçlendiğini söyledi.

Ahlatcı, konuşmasında Çorum’un yeni dönemde aldığı desteklerle Türkiye Yüzyılı vizyonunda yükselen şehirlerden biri olmaya devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasında hem DOKAP’ın Türkiye genelindeki çalışmalarını hem de Çorum’a yönelik yatırımları detaylarıyla aktaran Ahlatcı, “Anadolumuz’da âdeta bir yıldız gibi parlayan memleketimiz Çorum, üretimiyle, ihracatıyla, tarımıyla Türkiye’nin yükselen güçlerinden biri hâline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

ÇORUM’A 2020-2025 DÖNEMİNDE 330,7 MİLYON TL’LİK DESTEK

Ahlatcı, DOKAP’ın 2020-2025 döneminde Çorum’a toplam 64 projeye 330,7 milyon TL kaynak aktarıldığını bildirdi.

2026 yılı için ise 1 milyar 156 milyon TL ödenek ayrıldığını söyleyen Ahlatcı, bu bütçeyle Çorum’da 7 yeni projenin hayata geçirileceğini vurguladı.

ÇORUM KARADENİZ’DE İHRACAT ŞAMPİYONU

Ahlatcı, Çorum’un gelişimini istatistiklerle ortaya koyarak şehrin bölge ekonomisindeki liderliğini şu sözlerle ifade etti:

“Leblebisi ve toprak sanayisiyle başlayan kalkınma yolculuğumuz bugün 2 milyar 248 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmıştır. Çorum, tüm Karadeniz Bölgesi’nin ihracat birincisi, Türkiye’nin ise 15’inci büyük ihracatçı ilidir. Bu gurur Çorumlularındır.”

'ÇORUM VE ÇORUMLU HEMŞEHRİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

Milletvekili Ahlatcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın onayıyla kurulan 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nin ve hızlı ilerleyen demiryolu projesinin, Çorum’un üretimde yeni bir eşiğe taşıyacağını belirterek, “Çorum daha şimdiden savunma sanayisinde de ülkemizin en önde gelen şehirlerinden biri hâline gelmiştir. AK Hükûmetlerimizin desteklerini alıp alın teriyle yoğuran ve değere dönüştüren Çorum ve Çorumlu hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Bu hâliyle Çorum ülke ekonomimize katkısıyla Türkiye Yüzyılı'nda Anadolu'nun lokomotif illerinden biri olmaya da devam edecektir.”dedi.

‘ÇORUM, TÜRKİYE YÜZYILI’NIN LOKOMOTİF ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR’

Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti hükümetlerinin Çorum’a verdiği desteği vurgulayarak “Çorum, aldığı desteği alın teriyle harmanlamış, değere dönüştürmüş bir şehirdir. Türkiye Yüzyılı’nda Anadolu’nun lokomotif illerinden biri olmaya devam edecektir.” dedi.

