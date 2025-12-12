İŞKUR, Çorum Valiliği işbirliği ile toplam 600 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatacak.

Program kapsamında Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenen il genelindeki kamu kurumlarında, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 6 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 05 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular 15-19 Aralık tarihleri arasında alınacak, katılımcılar geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura çekilişi 24 Aralık Çarşamba günü saat 09:30’da İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. Katılımcıların belirlenmesinde özel politika listesinde bulunan kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında olanlar öncelikli olarak değerlendirilecek.

Program, 05-31 Ocak tarihleri arasında ilk 4 hafta haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada en fazla 3 gün olarak uygulanacak. Çalışma günleri Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek.