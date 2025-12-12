Çorum’da faaliyet gösteren bir sürücü kursunun eski sahibi ve müdürü İsmet Seyhan, kursu devretmesine rağmen müdürlüğünün devam ettiği bir dönemde, bilgisi dışında yüzlerce evraka sahte imzasının atıldığını ve sertifika düzenlendiğini iddia etti.

İsmet Seyhan, sürücü kursunu 2016 yılında yeni sahiplerine devretmesinin ardından müdürlük görevini kâğıt üzerinde sürdürdüğünü ancak fiili olarak görev yerinde bulunmadığını belirtti.

Yeni sahiplerin, "Şu an durmana gerek yok, kursiyer olursa haber veririz" demesi üzerine Bodrum'a yerleştiğini öne süren Seyhan, zaman zaman kursun yeni sahibi ile görüştüğünü, ancak kendisine kursiyer bilgisi verilmediğini söyledi.

Bir kursiyerin kendisini arayarak aldığı sertifikada kendi imzasının bulunduğunu belirtmesiyle kursun faal olduğunu öğrenen Seyhan, olayı öğrenmesinin ardından 2018 yılında yargı sürecini başlattığını, kriminal raporlarla 53 sertifikada kullanılan imzaların sahte olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Savcılık sahte imzaların bizzat E.Ç.'nin kaleminden çıkmadığı gerekçesiyle soruşturmayı zaman aşımına terk ettiğini ifade eden Seyhan, karara tepki göstererek, “Burada sahtekârlığa konu olan bir veya birkaç evrak değildir. Yüzlerce evrak sahte imzayla tanzim edilmiştir. E.Ç. kendi imzalamamış olsa bile, bu durumdan bilgisinin olmaması mümkün değildir. Savcılık, konuyu derinlemesine araştırmak yerine adeta yol gösterir gibi olayın üstünü örterek zaman aşımına terk etmiştir” dedi.