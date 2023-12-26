Demokrat Parti (DP) Çorum Merkez İlçe Teşkilatının kongresi yapıldı. Kongrede mevcut başkan Mehmet Tunç yeniden seçildi.

Kongrede konuşan Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, “Ülkemizde son iki günde 12 şehidimiz olmasından dolayı milletimizin başı sağolsun. 12 eve şehit ateşi düştü. 12 eve düşen şehit ateşi 85 milyonunun bağrına da ateş düşürdü. Ülkemizdeki terör laneti, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhuna kavuşmadığımız sürece ortadan kalkmaz. Mecliste ve meclis dışında kalan tüm siyasi partilerle birliktelik sağlanmalı ve ortak çalışma yapılarak terör yandaşları meclisten atılmalıdır. Anayasada terör ve terörü yasaklayan kanun maddeleri değiştirilerek Meclisteki teröristler yargılanmalıdır. Kahrolsun PKK, kahrolsun PKK ve terörü destekleyen yandaşlar. Bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

22 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın, DP geleneğinden gelen iktidarların yapmış olduğu ülkeye katma değer üreten birimleri özelleştirme sevdasıyla yandaşlarına satarak kazandığı paralarla ülkemi yönetmeye kalktığını belirten Ahmet Damar,

“Bunun sonucunda da ülke fakirleşmiş halk geçinemez duruma düşmüştür. Halkın yoksullaşmasından övünen bir siyasi iktidar ortaya çıkmıştır. 30-35 milyon insana sosyal yardım veriyorum diye övünen bir iktidardan ne beklenir. Sanki babasının malını verir gibi. Esnaf perişan, memur perişan, emeklinin durumu içler acısı ve yandaş hayatından memnun. Kimisinin vergilerini affeder kimisine 2-3 maaş verir ama 10 bin lira olan bir ev kirasının karşılığında 7.500 TL emekliye maaş verir emeklilerle dalga geçen bir iktidar” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’de geçtiğimiz günlerde de Alaca İlçe Kongresinde Yusuf Keküllü Mecitözü İlçe Kongresinde ise Hamza Şahin ilçe başkanlıklarına seçilmişlerdi.