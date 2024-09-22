Muş'un Yarpuzlu köyünde 7 yaşındaki Nisa Sönmez yorgun merminin son kurbanı oldu. Düğün konvoyu geçerken evinin önünde oturan küçük kız vuruldu. Yaralanan çocuk müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, Muş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'a gönderildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla getirildiği köyde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: İhlas Haber Ajansı