Çorum İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada sorumluluk bölgelerinde son beş yıl içerisinde 72 silahla ateş etme olayının meydana geldiği belirtilerek, düğün ve kutlamalar esnasında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 5 vatandaşın ise yaralandığı ifade edildi.

Silahla ateş etme olaylarının genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ve düğün ile kutlamalar esnasında meydana geldiğinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, “Silahsız Düğün, Silahsız Eğlence-Silah Atma Takı Tak- Mutluluğa Kurşun Sıkma-Silah Atma Geleceğini Karartma-Silaha Hayır” projesi hazırlanmış olup, proje kapsamında hazırlanan afişler düğün ve kutlama alanlarına asılacaktır. Tüm etkinlikler sıkı bir şekilde kontrol edilecek, etkinlikler sırasında ateşli silah kullanıldığının tespit edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun 170’inci maddesinde düzenlenen "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesinde “Emre Aykırı Davranış” hükmü ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ve 66’ncı maddelerine göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bayram, düğün, asker uğurlama gibi kutlamalarda ateşli silah kullanıldığında, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli yasal işlemler yerine getirilecek olup, silahla ateş edilmesi olaylarının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi üzücü olayların önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır” denildi.