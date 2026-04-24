Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesinde meydana yangında dükkanı kül olan Hacı Saflı’nın işletmesini yeniden ayağa kaldırması için bir süre önce başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Tüm makinelerini ve malzemeleri yangında kül olan Hacı Saflı, çevre yolunda kullanılmayan bir benzinlikte konteynerde mesleğini zor şartlar altında sürdürmeye çalışıyor.

Oto lastik servisi tamamen kullanılamaz hale gelen ve büyük maddi zararla karşı karşıya kalan Hacı Saflı’nın mağduriyetinin giderilmesi için bir grup gönüllü tarafından başlatılan Valilik onaylı yardım kampanyası da devam ediyor.

Yangında iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini ve sıfır lastikler, makineler ile ekipmanların tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Hacı Saflı, “Yaşadığım mağduriyet çok büyük. Yılların emeği bir anda yok oldu” dedi.

Hacı Saflı’nın, mağduriyetin giderilmesi için harekete geçerek mağdur esnafa Valilik onaylı yardım kampanyası başlatan gönüllüler ise “Tüm hayırseverleri mağdur esnafımızın dükkanını yeniden ayağa kaldırması için yardımda bulunmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundular.

Kampanya kapsamında yardım yapılacak banka hesabı ise şöyle:

Hacı Saflı- IBAN: TR14 0006 4000 0015 1502 6533 33- İş Bankası Çorum Şubesi.