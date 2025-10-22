Dünya Çorumlular Konfederasyonu ve Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan, İl Başkanı Bilgin Sucu ve Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ziyarette Bilgin Sucu, konfederasyon hakkında bilgiler verdi.

Albay Kubilay Ayvaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yöneticilerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)