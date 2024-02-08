Dünya Şampiyonu Milli Sporcumuz Tayfun Taşdemir, bu hafta sonu Çorum’da düzenlenecek turnuvaya katılacak.

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Profesyonel Bilardo Salonu tarafından düzenlenen Hitit Kupası 3 Bant müsabakaları 9-10-11 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye geneli ve Çorum’dan da sporcuların katılımı ile gerçekleşecek olan turnuva Profesyonel Bilardo’nun yeni adresi olan Karakeçili Mahallesi Karakeçili Sokak no:20 adresinde yapılacak.

Türkiye genelinden 80 lisanslı sporcunun katılması beklenen müsabakalar, eleme usulü ile yapılacak.

3 gün boyunda devam edecek müsabakalarda finale kalan oyuncuların final karşılaşması ise 11 Şubat Pazar günü saat 20.00’de yapılacak.