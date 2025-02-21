Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Üçtutlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği Doğukan A. (32), 09 ABG 254 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Otomobil, kovalamaca sonucu Ilıca Bağları 4. Sokak ile 18. Sokak kesişiminde durduruldu.

Yapılan kontrolde 162 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve "dur" ihtarına uymamaktan 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu

Doğukan A. ve araçta bulunan Recep Ö. (41) ifade ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.