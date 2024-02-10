BAL 7. grupta Niğde Belediyespor ile Anamur Belediyespor arasındaki maçı ilimiz Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

Yarın saat 14’de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stad’ında oynanacak zorlu maçta Ertuğrul Ramazan Boyraz’ın yardımcılıklarını Kırıkkale’den Gökhan Apaydın ve Yozgat’tan Mustafa Başol Sorgunlu yapacaklar.

Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimiz hakemi Serhat Doğan görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Ceyhun Gürbüz.

Grupta 14 maç sonunda Niğde belediyespor 31 puanla ve averajla ikinci sırada bulunurken Anamur Belediyespor ise 27 puanla dördüncü ve sırada şampiyonluk iddiasını sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda.