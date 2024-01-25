Balıkesir'in Havran ilçesinde köy muhtarı, traktörünü çalıştırmak isterken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah köy kahvesinde çay içen Tepeoba Mahallesi Muhtarı Alaettin Kaçar, ardından tarlasında çalışmak için traktörü çalıştırmak istediği sırada geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Kaçar'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, 2019 yılından beri muhtarlık görevini sürdürdüğü öğrenildi. Alaettin Kaçar'ın cenazesi,

Tepeoba Mahalle Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy kabristanlığına defnedildi.