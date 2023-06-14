Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, 20 yılda Çorum Eczacı Odası’nın yönetimlerinde görev almış eczacılarla bir araya geldi.

Çorum Eczacı Odası’nın kuruluşunun 20 yılı doldurması nedeniyle Ticaret Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya; şimdiki Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. E. Şefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Arif Sami Bozdoğan, Sayman Ecz. Seçil Ertürk, Yönetim Kurulu üyeleri Ecz. Zeynep Bayrak, Ecz. Volkan Tokatlı, Kongre Delegesi önceki dönem Oda Başkanı Ecz. Süleyman Koca, Kongre Delegesi Ecz. Mustafa Göbelek, Haysiyet Divanı Kurulu üyelerini temsilen Başkan Ecz. İbrahim Etem Baykal, Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Yılmaz Danacı, üyeleri Ecz. Refika Kadiroğlu, Ecz. Feyzullah Yıldırım ve daha önceki Yönetim Kurulu üyelerinden Ecz. Atila Sular, Ecz. Meral Öztürk, Ecz. Emrah Bilgener, Ecz. İsmail Çağlı, Ecz. Doğuhan Koçak, Ecz. Ali İskender Türkmen ve 20. yılı programlamak üzere Sosyal Etkinlik Komisyon üyelerinden Ecz. Yasemin Bozdoğan, Ecz. F.Funda Kalender Ayvaz, Ecz. Abdul Samed Erdal katıldı.

Toplantıda; Çorum Eczacı Odası 20. yılı kutlama günü olarak 20 Eylül 2023 tarihine karar verilirken kutlama programının içeriği üzerine 20 yılda Çorum Eczacı Odası’nın yönetimlerinde görev almış eczacılar ile fikir alış - verişinde bulunuldu. (Haber Merkezi)