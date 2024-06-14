Yönetim kurulu toplantılarını ilçelerde düzenleyerek buralarda faaliyet gösteren eczacılarla biraraya gelen Çorum Eczacı Odası’nın bu seferki durağı Sungurlu oldu.

İlk ilçe toplantısını Osmancık’ta yapan Çorum Eczacı Odası yönetim kurulu ikinci buluşmasını Sungurlu’da gerçekleştirdi.

Toplantıda yönetim kurulunun yerel çalışmaları, Türk Eczacıları Birliği ile olan çalışmalar ve meslek sorunlarına yönelik çözüm önerileri dile getirilirken eczacıların Oda ve Birlikten beklentileri, talepleri ve görüşleri dinlendi.

Toplantıda meslek politikaları üreten bir Oda profili çizen Çorum Eczacı Odasının her zaman ve her daim eczacıların yanında olduğu ve birlikte hareket edeceği, mesleğin geleceğine yön verecek mesleğin saygınlığını, dünya ve Avrupa eczacılığını yani geleceğin eczacılığını yakından takip eden Türk eczacılık camiasında büyük ses getiren "Eczacılığın Yol Haritası" gibi vizyoner proje çalışmalara imza atılacağı ve mesleği geleceğe birlikte hazırlayacaklarının mesajını verildi.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan ve Yönetim Kurulu üyeleri Sungurlu İlçe Temsilcisi Serhat Battal Külük ve ilçe eczacılarına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)