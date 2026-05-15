İskilip Belediyespor’un milli güreşcisi Özdenur Özmez Avrupa Şampiyonasına fırtına gibi başladı. Bulgaristan’ın Samokov kentinde devam eden U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında Özdenur Özmez 61 kiloda mindere çıktı. İlk turda Yunanistan’dan Eleni Ntounia karşısında baştan sona kadar üstün bir maç çıkartan Özdener Özmez sayı tuşu geleneğini bu maçtada sürdürdü. Rakibi 10-0 yenen Özdenur Özmez ikinci tura yükseldi.

İkinci turda Fransız rakibi Sandin Amblard önünde de 4-0 önde iken minderden tuşla ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Özmez çeyrek finalde İsveçli rakibi Lea Airaksinen’i 14-2 sayı tuşu ile yenen Özmez yarı finale yükseldi. Milli sporcunun yarı finaldeki rakibi İspanyol Eningo Asama.