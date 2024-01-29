Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor sezonun evindeki son maçında Çankırı Birlikspor önünde zorlanmadı ve 3-0 galip gelerek play-off bileti için avantajını son maça taşıdı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maçta konuk Çankırı Birlikspor takımı tecrübeli kadrosunun dağılması nedeni ile genç bir takım ile çıktı.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor’da bu maçta zorlu maçlarda fazla forma şansı bulamayan gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele etti.

İlk sette konuk takım karşılıklı sayılarla geçerken 18-12 üstünlüğü yakalayan Sungurlu Belediyespor son bölümde rakibine fazla şans tanımadı ve bu seti 25-14’lük skorla alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren temsilcimiz Sungurlu Belediyespor 15-11 önde tamamladığı ilk bölümün ardından final bölümünde de rakibine fazla şans vermedi ve seti 25-17 alarak 2-0, üstünlüğü yakaladı.

Sungurlu Belediyespor üçüncü settede rakibine hiç şans tanımadı.

Yine ilk bölümde karşılıklı sayılarla geçen sette 14-8 üstünlüğü yakalayan Sungurlu Belediyespor sonraki bölümde ise kendini fazla yormadı ve peş peşe bulduğu sayılarla farkı açtı ve seti 25-13 gibi farklı skorla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve play-off biletini son maça taşıdı.

Temsilcimiz sezonun son maçında gelecek hafta sonu Ankara Barosu’nu yenmesi halinde gruptan ikinci olarak play-off’a yükselecek.