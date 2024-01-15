Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor zorlu Ankara Tusaşspor deplasmanında çok zorlandı ancak maçtan 3-2 galip ayrılarak play-off yolunda çok önemli bir engeli daha aştı.

Kahramankazan Tusaşspor Salonunda oynanan maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

İlk sette ev sahibi takım etkili oyunu karşısında tutunamayan temsilcimiz seti 25-19 kaybetti ve Tusaşspor 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan temsilcimiz zorlu mücadele sonunda seti 25-21 alarak durumu eşitledi.

Üçüncü sette yeniden ev sahibi takım kontrolü eline aldı ve ilk sette olduğu gibi 25-19 kazanarak yeniden öne geçti.

Dördüncü sette ise Sungurlu Efeleri rakibine hiç göz açtırmadı ve bu seti 25-12 gibi farklı skorla alarak maçı final setine taşılaşı başardı.

Final seti beklendiği gibi nefes kesti. Karşılıklı sayılarla geçen final setinde iki kez uzatmaya gitti ancak tecrübesi ile bu seti 17-15 alan Sungurlu Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrılarak final grubu yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Sungurlu Belediyespor Kulübü Başantrenörü Mustafa Özdemir, "Yaklaşık 3 saat süren karşılaşmayı Sungurlu'nun aslanları alarak play off yolunda 'devam' dedi. Bizi yenmek için ellerinden gelen bütün imkanları kullandılar. Başkalarına 3-0 yenilen takımlar, Sungurlu'nun aslanlarını yemek için herşeyi deniyorlar. Ama biz Sungurlu'nun Aslanlarıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar bu takım play off oynayacak" ifadelerini kullandı