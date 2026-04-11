Çorum spor tarihine geçen Sungurlu Belediyespor voleybol takımı kupa ile birlikte Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Geçen sezon yükseldikleri 1. ligde ikinci olarak final oynamaya hak kazanan Sungurlu Belediyespor voleybol takımı Ankara’da Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kağıtspor’u 3-1 yenerek Efeler ligine yükselmeyi başardı.

Sungurlu Belediyespor voleybol takımı sporcuları teknik heyeti ve Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Şampiyonluk kupası ile birlikte ziyaret eden sporcuları tek tek kapıda bir kez daha tebrik eden Muhsin Dere başarıları ile gurur duyduklarını söyledi.

Sungurlu’nun sanayideki gelişimi ile birlikte sportif anlamda da gelişimi için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirterek voleybolda elde ettikleri bu başarının bu çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi. Çorum tarihinde takım sporlarında en üst lige çıkan kulüp olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür etti. Dere hedeflerinin Efeler liginde kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve Baş Antrenör Mustafa Özdemir de Muhsin Dere’ye bu şampiyonluktaki destekleri için teşekkür ederek şampiyonluğu tüm hemşehrilerine armağan ettiler.