Futbol Federasyonu hafta içinde Şanlı Urfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzüncü olaylar nedeni ile tüm maçlara pankart ile çıkma kararı aldı.

Arca Çorum FK ile Sivasspor arasındaki maçata iki takım ve maçın hakemleri ‘Kaybettiğimizher çocuk kalbimizde açılar bir yaradır. Başımız sağolsun pankartı ile çıktı. İstiklal Marşı öncesinde ölenler için bir dakikalık saygu duruşunda bulunuldu.

Çorum FK yönetimine bu konudaki hassasiyeti gösterdi ve Sivasspor maçında müzik sesi kısık tutuldu ve gol sevinçlerinde müzik çalınmadı.

Konu hakkında kulüp ten yapılan paylaşımda ‘Bugün oynadığımız karşılaşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olaylar nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarımız ve öğretmenlerimizin aziz hatırasına saygı göstermek amacıyla stadyum içi müzik yayını kısık tutulmuş, gol anonslarında müzik kullanılmamıştır. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz’ derildi.