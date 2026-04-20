Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erokspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü Mame Mor Faye'nin 46'da attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Başkent ekibinin tecrübeli futbolcusu İbrahim Akdağ, Erokspor'un hakemler tarafından kayırıldığını savunarak isyan etti.

Ligin gerçekçi olmadığını belirten Akdağ; "Nasıl istiyorlarsa o şekilde bitiriyorlar maçları. Biz de elimizden gelen cüzi rakamlarla burada başkanımız tek başına elinden geleni yapmaya çalışıyor ve buradan yol yürüyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz." dedi