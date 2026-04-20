Çorum FK ile Sivasspor maçında tribünde rahatsızlanan bir taraftar için ambulans sahaya girdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında maraton tribününde bulunan bir taraftarın rahatsızlanması üzerine o bölümde oturan taraftarların tepkisi ve kenar yönetimlerin uyarısı ile maçın hakemi oyunu durdurdu.

Ambulans hemen maraton tribününe yöneldi.

Sağlık ekipleri taraftarın bulunduğu bölüme çıkarak ilk müdahelesi yaptıktan sonra yürüyerek saha kenarından albulansın bulunduğu bölüme götürdüler.

Burda yapılan tetkiklerde midesindeni sıkıntıdan dolayı rahatsızlanan taraftar hastaneye götürülmeden maçı locadan izlemeye devam etti.