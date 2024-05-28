Eğitim Sen Müzik Topluluğunun konserleri gerçekleştirildi.
Devlet Tiyatro Salonunda 2 gün yapılan konserlere ilgi yüksek oldu.
Ayten Atay, Cansu Hardal, Çiğdem Kocabıyık, Demir Demirörs, Hasan Akay, İlayda Yalçın Yücel, Onur Özgür, Özgür Kılıç, Özlem Ceyhuni, Pınar Topal, Rıza Aydın, Seda Helvacı, Serkan İşçi, Yeşim Demirörs, Yeter Şahin, Zeynel Demir, Ali Barlas, Baran Buyruk ve Cevahir Sarıkaya’dan oluşan Eğitim Sen Müzik Topluluğu 24-25 Mayıs tarihlerinde verdiği konserlerde birbirinden güzel eserleri seslendirdi.