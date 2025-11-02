Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamza Ayrılmaz, 5 yıl önce arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken ayağını incitti. Hastaneye giden Ayrılmaz, kısa bir süre fizik tedavi gördü. Ayağı iyileşen Ayrılmaz, daha sonra normal hayatına döndü.

EHLİYET ALMAK İSTERKEN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Geçen yıl 18 yaşına giren Hamza Ayrılmaz, ehliyet sınavına girmek için başvuru yaptı. Kendisinden istenen evrakları tamamlamak için hastaneye giden Ayrılmaz, sağlık raporu almak istedi. Doktor, siteme baktıklarında Hamza Ayrılmaz'ın kayıtlarda serebral palsi hastası olduğunu gördü.

18 YAŞINDAKİ GENÇ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

Sistemde böyle bir kayıt olduğu için sağlık raporu da olumsuz sonuçlandı. Sistem üzerinde serebral palsi yani felçli olduğunu öğrenen Ayrılmaz, büyük bir şok yaşadı. Eve giden genç, durumu ailesine anlattı. Oğlunu yanına alan baba Salman Ayrılmaz, yanlışın düzeltilmesi için hastaneye gitti. İddiaya göre hastanedeki görevliler, 5 yıl önce sisteme işlenen bu durumu düzeltmek için yetkileri olmadığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır çalmadık kapı bırakmayan aile, kaydı düzelttiremedi. Babasının işlettiği ekmek fırınında çalışan Hamza Ayrılmaz, yetkililerden yardım istedi.

"YÜZDE 100 FELÇ OLDUĞUM İÇİN EHLİYET VERMEDİLER"

Ayrılmaz, "Ben yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarımla halı sahada maç yaparken düşüp ayağımı incittim. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde fizik tedaviye gittim. Benim adıma serebral palsi felçli hastalığını tanımlamışlar. Ehliyet almaya gittiğimde raporda serebral palsi, yüzde 100 felç olduğum için bana ehliyet vermediler" dedi.

"HERHANGİ BİR PROBLEMİM YOK"

Kayıttaki tanı yüzünden kimsenin kendisini işe de almadığını söyleyen Ayrılmaz, "Bir işe girmek için gidiyorum, serebral palsi tanısı yüzünden işe almıyorlar. Herhangi bir problemim yok. Dediğim gibi 5 yıl önce arkadaşlarımla halı saha maçına gittiğimde sadece düşüp ayağımı incittim ve fizik tedaviye gittim. Fizik tedavi de benim haberim olmadan bu yanlış tanıyı benim adıma tanımlamış. Ben futbol sahasına gitmeden önce de sağlıkla ilgili bir problemim yoktu, gittikten sonra da yoktu. Sigorta girişi için bir işyerine başvurdum, bu tanı yüzünden işe almadılar. Sigorta girişimi yapamadılar" ifadelerini kullandı.

"BU TANI YÜZÜNDEN ASKERLİĞİMİ DE YAPAMAYACAĞIM"

Yanlış tanı nedeniyle askerliğini de yapamayacağını söyleyen Hamza Ayrılmaz, "Askerlik zamanım da yaklaştı. Bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım. U tanının kaldırılmasını, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ben bu durumu ehliyet almaya gittiğimde öğrendim. Sağlık raporu için beni aile hekimliğine yönlendirdiler. Raporu almaya gittiğimde adıma serebral palsi hastalığının tanımlandığını öğrendim. Görmediğimiz yer kalmadı ama bu tanıyı kaldıramıyoruz. Askerliğimi bir iki yıl kaldı. Zaten bu tanı yüzünden askerliğimi de yapamayacağım ama ben askerliğimi yapmayı çok istiyorum. Bu tanı adıma kaldığı sürece ne askerliğimi yapabilirim ne de herhangi bir işe girebilirim" şeklinde konuştu.

"NEREYE GİTSEK 'YETKİMİZ YOK' DENİYOR"

Baba Salman Ayrılmaz, "Bu durumu oğluma ehliyet almaya gittiğimizde öğrendik. Bu tanı 2020 yılında konulmuş ama biz yeni fark ettik. Oğlum 18 yaşına girdiğinde normal bir şekilde ehliyet almak istedik ama 'ehliyet alamazsınız' dendi. Biz de o zaman bu serebral palsi hastalığının öğrendik. Daha önce hiç karşılaşmadık. Çocuğunuzun herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Top oynuyor, bisiklet sürüyor. Bir an önce bu tanının kaldırılmasını istiyoruz. Nereye gidiyorsak bizim kaldırmaya yetkimiz yok deniyor. Bir an önce kaldırılsın" diye konuştu.