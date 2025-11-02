Çorum Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda uzun yıllardır oda yönetiminde görev yapan Halit Bölükbaş, başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Merhum Başkan Ömer Latif Akdağ önderliğinde 16 yıl süreyle yönetimde görev yaptığını belirten Halit Bölükbaş, “Merhum Başkanımız Ömer Latif Akdağ’a Allah’tan rahmet diliyorum. Onun yolunda ilerleyerek yarım kalan projeleri tamamlayacağım. Bunun yanında, oda üyelerimizin sorunlarına kalıcı çözümler getirecek yeni projeler hazırladık” dedi.

Oda üyesi esnafların özellikle yer sıkıntısı başta olmak üzere çeşitli problemlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bölükbaş, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla göreve talip olduğunu ifade ederek, "Bizim dönemimizde çözülmedik sorun kalmayacak. Ben değil, biz olacağız. 16 yıllık yönetim tecrübemi, odamız üyelerine layık oldukları şekilde hizmet etmek için kullanacağım. Tüm üyelerimizden çıktığımız bu yolda bana ve ekibime güvenmelerini, destek olmalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.