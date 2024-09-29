İstanbul Sultangazi​'deki feci kaza​ gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Hamza Emir Balyemez'in kullandığı motosiklet​, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Ay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet karşı istikametten gelen Polis Memuru Burak Ş' nin kullandığı motosiklete ve cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

2'Sİ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaya Sedat Ay, motosiklet sürücüsü Emir Balyemez, polis memurları Burak Ş. ve Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılan yaya Sedat Ay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.