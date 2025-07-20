Çorum’un Alaca ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazada, sürücüye ve araç sahibine toplam 37 bin 354 TL para cezası kesildi.

Kaza, Sungurlu-Zile karayolu üzerindeki Mezbahane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 52 AEJ 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, hem sürücüye hem de araç sahibine ayrı ayrı 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 37 bin 354 TL idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.