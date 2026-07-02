Arca Çorum FK'nın transfer çalışmaları sürerken, gündeme gelen isimlerden birinin de Beşiktaşlı stoper Tayyip Talha Sanuç olduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre, yeni sezon planlamasında Beşiktaş'ta düşünülmeyen 26 yaşındaki savunmacı için Arca Çorum FK temas kurdu. Ancak transferle ilgili şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı.

2022 yılında Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı formayla 52 resmi maçta görev yaptı.

Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da kiralık geçiren tecrübeli stoper, 22 karşılaşmada forma giydi.