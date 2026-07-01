Çorum Ayak Tenisi takımı Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.

2-5 Temmuz tarihleri arasında Osmaniye’de düzenlenecek olan Türkye Ayak Tenisi Şampiyonasında mücadele edecek Çorum takımı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ayak Tenisi Çorum takımının antrenörlüğünü aynı zamanda Uluslararası Ayak Tenisi Hakemi Serkan Türksoy’un yaptığı Çorum takımı Talha Karakaş, Erkam Yıldırım ve Efe Altunay’dan oluşan kadrosu ile mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Tuzla’da yapılan Türkiye Şampiyonasına bir çok ilden çok sayıda takım mücadele etmiş ve organize büyük ilgi görmüştü.

Çorum takımı Osmaniye’de düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında hedef kürsüye çıkmak.