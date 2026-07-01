Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Babalar Günü Masa Tenisi turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Yeni Spor Salonunda yapılan müsabakalara 26 sporcu katıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda zevkli müsabakalara sahne olan turnuvada Muhammed Zarifoğlu tüm rakiplerini yenerek birinci olurken Bülent Demirci ikinci Serdar Öz üçüncülük ödülünü alırken Esat Yüce ise dördüncülük madalyasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri İl Temsilcisi ve İl Hakemle Kurulu üyeleri tarafından verildi.