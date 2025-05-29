Çorum’da Boks branşında uzun yıllar sonra ilk Türkiye Şampiyonluğu Okullu Yıldızlar’da geldi.

Elanur Akça Liseli Gençler Türkiye Boks Şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

20-26 Mayıs tarihleri arasında Ordu’da yapılan Okullu Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonasında 75 kiloda ringe çıkan Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elanur Akça iki maçını kazanarak çıktığı final maçında da Malatya’lı rakibini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Çorum Gençlikspor Boks Antrenörü Arif Şen ve Titan Spor Clup Boks Antrenörü Battal Güler nezaretinde çalışmalarını sürdüren Elanur Akça geçtiğimiz aylarda Samsun’da yapılan Türkiye Boks Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Battal Güler hedeflerinin Çorum’dan yeni Busenazlar çıkartarak Çorum’un adına tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirterek kendileine destek veren herkese teşekkür etti,