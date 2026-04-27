Trendyol 1. Lig’de 37. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig’e yükselme yarışında heyecan zirveye çıktı.

Erzurumspor FK’nın daha önce Süper Lig’e yükselmeyi garantilemesinin ardından gözler, ikinci bileti alacak takıma çevrildi.

Bu doğrultuda haftanın en kritik karşılaşmalarına çıkan Esenler Erokspor ve Amed SK, şampiyonluk yarışında önemli puan kayıpları yaşadı.

Esenler Erokspor, deplasmanda Sarıyer karşısında beklentilerin uzağında bir performans sergileyerek sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Öte yandan Amed SK da sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Taraftarı önünde galibiyet hedefleyen Diyarbakır ekibi, zorlu mücadelede 1-1’lik beraberliğe razı oldu ve üç puanı hanesine yazdıramadı.

Bu sonuçların ardından Trendyol 1. Lig’de zirve yarışı iyice kızıştı.

Esenler Erokspor ile Amed SK, son hafta öncesinde 73 puanda eşitlenirken, Süper Lig’e yükselecek ikinci takımın kim olacağı son hafta maçlarına kaldı.

3 TAKIM 73 PUANDA OLURSA....

Bu arada Erok ve Amedspor son hafta kaybeder, Çorum FK Erzurum'u yenerse 3 takım 73 punda kalacak.

Bu durumda üçlü averajda Amedspor 2.olarak Süper Lig'e yükselecek, Çorum FK ise 3.olarak play off final bileti alacak.

Tek maç oynayacak olan kırmızı siyahlılar kazanması halinde tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselecek.