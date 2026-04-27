Arca Çorum FK, ligisin son deplasman maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmada sahanın yıldızı Çorum FK'nın Angolalı yıldızı Fredy oldu.
Son haftalarda artan performansı ile dikkat çeken Fredy, Sakaryaspor maçında da göz doldurdu.
Sakarya maçında penaltıdan 1 gol atan Fredy, geçtiğimiz hafta Sivaspor maçını da boş geçmemişti.
Devre arasında Bodrum FK'dan transfer edilen Fredy, Çorum FK formasıyla 15 maça çıkarak 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Bu sezon ise toplam 14 gol 13 asiste ulaşan Angolalı orta saha ligin asist krallığı istatistiğinde ikinci sırada yer alıyor.
Muhabir: Fatih Battar