Arca Çorum FK, ligisin son deplasman maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmada sahanın yıldızı Çorum FK'nın Angolalı yıldızı Fredy oldu.

Son haftalarda artan performansı ile dikkat çeken Fredy, Sakaryaspor maçında da göz doldurdu.

Sakarya maçında penaltıdan 1 gol atan Fredy, geçtiğimiz hafta Sivaspor maçını da boş geçmemişti.

14 maç sonra süre aldı ilk asistini yaptı
14 maç sonra süre aldı ilk asistini yaptı
Devre arasında Bodrum FK'dan transfer edilen Fredy, Çorum FK formasıyla 15 maça çıkarak 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon ise toplam 14 gol 13 asiste ulaşan Angolalı orta saha ligin asist krallığı istatistiğinde ikinci sırada yer alıyor.

Muhabir: Fatih Battar