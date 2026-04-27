Alanya’da yapılan Türkiye Modern Pentatlan Federasyonu Triathle Ulusal Sıralama 1. yarışında Çorumlu sporcular bir altın birde bronz madalya kazandılar.

Aynı zamanda milli takım seçmesi niteliğindeki müsabakalara Çorum Eforspor ve Çorum Gençlikspor kulübünden toplam 19 sporcu mücadele etti.

U 11 erkekler kategorisinde Çorum Eforspor kulübünden Rüzgar Arif Bahçacı 29 sporcunun mücadele ettiği bu zorlu yarışta 3.39..75’lik derecesi ile tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Eferspor’dan Kıvanç Eker 19. Kuzey İlkyaz 21. Çağatay Şahinbaş 23. oldu.

U 9 Kadınlar kategorisinde Çorum Eforspor kulübünden Asya Esma Çeken sekiz sporcu arasında 04.41.70’lik derecesi ile üçüncü olurken bu kategoride ilk iki sırayı Ankara Yüzmespor kulübü sporcuları aldılar.

Antrenör Osman Pehlivan bu yıl Portekiz’de düzenlenacak olan Dünya Şampiyonasının en güçlü adayının Rüzgar Arif Bahçacı olduğunu belirterek şimdi önlerinde ikinci kademe müsabakalarının olduğunu söyledi.

Pehlivan 2. Ayak yarışlarının Eylül ayında Bursa’da yapılacağını müsabakaların ikinci günde ise dün U 15 kategorisinde yarışlar yapıldı.