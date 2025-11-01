Antalya'ya parkta alkol alan ve yoldan geçen vatandaşlara saldırmaya başlayan kimliği belirsiz şahıs bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay sonrası kaçan şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez İlçesi Ulusoy Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bankta alkol alan kimliği belirsiz bir şahıs yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmaya başladı. Üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ve kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldırdı. O sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Ö.'ye bıçakla saldıran şahıs ile ikili arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında kimliği belirsiz şahsın bıçak darbeleri ile biranda yere yığılan Ali Haydar Ö.'nün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.



Yoldan geçen adama saldırdı

Kimliği belirsiz şahıs ise elindeki bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Göğün bölgesine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ali Haydar Ö.'ye vatandaşlar yarasına pansuman yaparak yardımcı olmaya çalışırken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan ve ağır yaralı haldeki Ali Haydar Ö.'yü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri olaya şahit olan vatandaşların bilgisine başvururken, çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı.



Yardımına vatandaşlar koştu

Bir apartmanın güvenlik kamerasından kaçış güzergahı belirlenen kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, ağır yaralanan Özyıldırım'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olaya şahit olan ağır yaralanan Ali Haydar Ö.'ye ilk müdahalede bulunan Yunus Ahlat isimli vatandaş yaşananları "Arabayla geçerken bir tartışma münakaşa olduğunu gördük. Adamı bıçaklamadan önce birkaç kişiyi daha kovaladığını gördük. Bir anda bıçağı sapladı adama, geldi burada bıçağını temizledi. Tekrar bıçakladığı adamın yanına geldi, sövdü. Bıçakladığı adamın başında 1 dakika kadar durdu. Sonrasında kaçtı gitti. Bizde hemen geldik, adama pres yapmak zorunda kaldık ellerimizle baskı yaptık yarasına. Ben nabzını kontrol ettiğimde ambulansa giderken çok azda olsa nabzı atıyordu" sözleri ile anlattı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.