Elvan Çelebi Kültür Sanat Spor ve Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Selçuk Şahin Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu.

Elvançelebi Güreş Sahasında yapılan Karakucak güreşlerine Türkiye genelinde 20 ilden 380 güreşçi mücadele etti.

Yapılan güreşler sonunda sıkletlerinde dereceye giren güreşciler ve illeri şöyle:

35-40 kilo: 1. Yusuf Givci-Tokat, 2. Yusuf Yılmaz-Tokat, 3. Mustafa Kubacık-Şanlıurfa, 4. Ömür Durdemir-Çorum. 45 kilo: 1. Y.Hamza Eğemen-Adana, 2. Y. Kenan Yıldız-Tokat, 3. B.Veli Körpeş-Çorum, 4. Z.Yiğit Sarıkaya-Sivas, 50 kilo: 1. Emirhan Murat-Tokat, 2. Mustafa Beren-Tokat, 3. Kadir Kaplan-Kahramanmaraş, 4. Nurullah Efe Eyşi-Samsun. 55kg: 1. Adnan Gülha-Adana, 2. Berat Yavuz-Adana, 3. M. Umut Güneş-Tokat, 4. Emir Eraslankılıç-Çorum. 60 kilo: 1. Ö.Faruk Yücel-Tokat, 2. A. Haydar Tokgöz-Kahramanmaraş, 3. Mahmut Can Konuk-Adana, 4. M.Kemal Gökoluk-Kahramanmaraş. 65 kilo: 1. Alihan Develi-Adana, 2. Serkan Candar-Tokat, 3. M.Sait Yılmaz-Ankara, 4. Halil Gül-Sivas. 70 kilo: 1. Mehmet Emin Gül-Mersin, 2. Semih Kayacan-Çankırı, 3. H.Yiğit Kutlu-Samsun, 4. M.Can Yasak-Sivas. 75 kilo: 1. E.Berat Ertaşmış-Çorum, 2. Yasin Ertürk-Tokat, 3. Işık Çetin Bayraktar-Adana, 4. H.Talha Gökoluk-Kahramanmaraş. 80 kilo: 1. M.Hamza Kaynak-Tokat, 2. Ö.Faruk Özdemir-Çorum, 3. Efe Yaylacı-Tokat, 4. Bilal Al-Kahramanmaraş

100 kilo: 1. Ünal Enes Dölcü-Çorum, 2. Ö.Faruk Öztürk-Amasya, 3. M.Eren Kama-Sivas, 4. Fatih Enes Çelik-Çankırı

Güreşler sonunda takım sıralamasında Tokat birinci sırada yer alırken Çorum ikinci Adana ise üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve diğer misafirler verdiler.