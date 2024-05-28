Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilen Büyük Emekli Mitingine Çorum’dan da katılım sağlandı.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve parti teşkilatları, otobüs ve özel araçlarla Ankara’ya giderek mitinge destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Büyük Emekli Mitingi”nde emekliler ve parti teşkilatları ile buluştu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, parti yönetimi ve vatandaşlarla birlikte mitinge katılırken, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti yetkilileri de mitingde hazır bulundu.

Mitingde kalabalığa seslenen Genel Başkan Özgür Özel, “Türkiye'nin dört bir yanına geldim ve sizlere iki şey anlattım: Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün ise sadece 10 bin TL. Ayrıca, iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altına denk geliyordu, şimdi 2,5 çeyrek altın bile etmiyor” ifadesini kullandı.

Özel, “İlk seçim vaadimizi açıklıyorum: İlk 100 günde en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine çıkarılacak, iki yıl içinde 1,5 asgari ücret olacak. Emeklilerimiz, Avrupa’daki emekliler gibi rahat ve huzurlu yaşayacak. Söz veriyoruz. Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var ama emeklinin ekonomisi normalleşmeden Türkiye normalleşemez. Emekli, Avrupa’daki emekliler gibi rahat etmeden kimse rahat edemez" dedi.