Tokat’ta yapılan Liseli Gençler Hentbol grup birinciliğinde Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son maçında Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi’ni 23-13 yenerek birinci oldu ve yarı final grubuna yükseldi.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu’nda yapılan bölge birinciliğinde Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk maçında ev sahibi Tokta Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Lisesi önünde zorlu maçı 22-21 kazanarak iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz ikinci maçında Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi ile karşılaştı.

Rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda 23-13 gibi farklı skorla galip ayrılan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

Diğer gruptaki temsilcimiz Çorum Şehit Mustafa Solak Anadolu Lisesi ilk maçında Sinop şampiyonu Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 36-16 gibi farklı skorla yenerek iyi başladığı grup birinciliğinde ikinci maçında Kastamonu Prof Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Çok zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta hakemlerin verdiği kararlara temsilcimiz büyük tepki gösterdi. Zorlu maçtan 23-21 mağlup ayrılan Şehit Mustafa Solak Anadolu Lisesi grup ikinci olarak elendi.