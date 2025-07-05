Çorum FK’da geçtiğimiz dönemde forma giyen iki futbolcu Aykut Emre Yakut ve Emre Öztürk yeni sezon için yeniden Arnavutköy Belediyespor ile anlaştı.

Kayseri Erciyesspor alt yapısında futbola başlayan ve profesyonel imzayı o kulüpte atan Emre Öztürk ardından Sivasspor, Manisaspor, Elazığspor, Afyonspor, İnegölspor, Boluspor’un ardından 2021-22 ve 23-24 sezonlarında Çorum FK forması giyen ve kırmızı siyahlı kulüpe şampiyonluk sevinci yaşayan Emre Öztürk ardından Vanspor, Küçük Çekmece Sinopspor ve son olarakta geçtiğimiz sezon devre arasında Arnavutköy Belediyespor’a transfer olmuştu. Emre Öztürk yeni sezon içinde yeşil beyazlı kulüp ile anlaştı.

2016-17 sezonunda Çorum FK forması giyen Aykut Emre Yakut ardından Ümraniyespor, Vanspor, Esenler Erokspor, Sivas 4 Eylül, Ümraniyespor, Afyonspor, Zonguldakspor, Esenler Erokspor ve son iki sezondur da formasını giydiği Arnavutköy Belediyespor ile yeniden anlaştı.