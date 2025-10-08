Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

Kadın Doğum Poliklinikleri girişinde açılan stantta emzirmenin önemine dikkat çekildi.

Standı ziyaret eden anne ve anne adaylarına, emzirmenin bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri konusunda bilgiler verilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’te stantı ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında emzirme danışmanlığı hemşiresinden bilgi aldı.

Yaptığı açıklamada emzirmenin bebek ve anne sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, “Anne sütü, sadece bebekler için en doğal ve en sağlıklı besin değil, aynı zamanda annelerin sağlığı açısından da birçok fayda sağlar. Emzirme, doğum sonrası iyileşmeyi kolaylaştırır, annede hormon dengesini destekler ve özellikle meme kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerine karşı koruyucudur. Bu nedenle emzirmeyi teşvik etmek sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur” dedi.

Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane ünvanına sahip olan hastanede, doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında annelere emzirme konusunda eğitim ve danışmanlık desteği sunularak, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Ayrıca, hastaneden taburcu olan annelerin emzirme ile ilgili sorun yaşamaları durumunda başvurabilecekleri, zemin katta bulunan Emzirme Danışmanlığı Polikliniği de hizmet veriyor. Burada emzirme hemşiresi tarafından uygulamalı eğitim ve birebir destek sağlanıyor.