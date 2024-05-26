Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili dikkat çeken ifadelerinin ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldığı bir düğünde meseleye değindi.
Altındağ Kültür Sarayı'nda Murat Gürbüz ve Gamze Aykaç çiftinin nikah şahitliğini yapan Destici, evliliğin kutsal bir yapı olduğunu söyledi.
"En az 4 çocuk yapmak bir Türk evladı için farz-ı kifaye olmuştur"
Destici, daha önce katıldığı düğünlerde, çiftlere çocuk konusunda "Gönüllerine göre, Cenabıhakk'ın takdir ettiği miktarda olsun." dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:
"Ama Cumhurbaşkanımızın son açıklamaları, TÜİK verilerine bakıldığında çocuk yapma oranı gittikçe düştüğü için nüfusumuzda azalma var. Maalesef nüfusumuz artmıyor, eksiye doğru gidiyor. Bunun için artık en az 4 çocuk yapmak bir Türk evladı için farz-ı kifaye olmuştur. Hanımefendi kızımız da herhalde bu sözlerimize katılacaktır diye düşünüyorum ve cinsiyette yine gönüllerince olacak 4 evladı Cenabıhak bu gençlerimize nasip etsin diyorum."