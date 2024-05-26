Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili dikkat çeken ifadelerinin ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldığı bir düğünde meseleye değindi.

Altındağ Kültür Sarayı'nda Murat Gürbüz ve Gamze Aykaç çiftinin nikah şahitliğini yapan Destici, evliliğin kutsal bir yapı olduğunu söyledi.

"En az 4 çocuk yapmak bir Türk evladı için farz-ı kifaye olmuştur"

Destici, daha önce katıldığı düğünlerde, çiftlere çocuk konusunda "Gönüllerine göre, Cenabıhakk'ın takdir ettiği miktarda olsun." dediğini anımsatarak, şöyle devam etti: