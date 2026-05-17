10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Altı Nokta Körler Derneği, Çorum Müftülüğü ve Çorum Belediyesi iş birliğinde anlamlı bir program düzenlendi.

Çorum’da eğitim gören farklı ülkelerden üniversite öğrencileri ile görme engelli bireyler, Abdi Bey Camii’nde gerçekleştirilen etkinlikte aynı safta buluştu. İkindi namazı öncesinde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken, duygu dolu anlar yaşandı.

“Renklerimiz ve dillerimiz farklı, dualarımız ve âminlerimiz aynı” mesajıyla gerçekleştirilen programda; kardeşlik, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yapıldı.

Farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler ile görme engelli bireyleri bir araya getiren etkinlik, vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

Manevi atmosferin hâkim olduğu programın sonunda cami cemaatine helva ikram edildi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, engellerin gönüller arasında hiçbir zaman engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.