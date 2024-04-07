31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 6,19 oy alarak CHP ile AK Parti'nin ardından üçüncü parti oldu.

Türkiye çapında bakıldığında ise Yeniden Refah Partisi bir büyükşehir, bir il , 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazandı. Seçim sonrası ise Genel Başkan Fatih Erbakan'dan ilk talimat geldi.

Seçimlerde kazanılan Çumra ve Dulkadiroğlu belediyelerinin girişine Hz. Muhammed’in “Rüşvet alan da veren de mel’undur” hadisinin asıldığı görüldü. Çok geçmeden de Erbakan'ın sosyal medya hesabından dikakt çeken bir paylaşım yapıldı.

Erbakan, “Elhamdülillah… Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı.