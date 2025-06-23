Çorum Voleybol Klasman Hakemi Hasan Öztürk 25 yıllık göreve noktayı koydu.

Öztürk gözlemci olarak bu branşa hizmet etmeye devam edecek.

25 yıl önce voleybol hakemi olarak görev yapmaya başlayan ve bunun 19 yılını klasman hakemi olarak yapan Hasan Öztürk cuma akşamı Kurumlar Voleybol turnuvasının final maçı ile jübilesini yaptı.

Üçüncülük dördüncülük maçında yardımcı hakem final maçında ise baş hakem olarak düdük çalan Hasan Öztürk bu maçın ardından düdüğü bıraktı.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal jübile kararı alan Hasan Öztürk’e ödül töreninde kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Hasan Öztürk final maçı ile aktif hakemliğine nokta koydu. Öztürk bundan sonra voleybol’a gözlemci olarak hizmet etmeye devam edecek.