Kulüplü Küçük Kızlar Voleybol grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Dinamikspor final maçında Ankara Ufuk Üniversitesi 3 Pas takımına 3-0 yenilerek ikinci oldu.

Geçtiğimiz hafta Kırıkkale’de yapılan Midi Kızlar voleybolda da grubundaki maçları kazanarak finale yükselen Dinamikspor yine bir Ankara takımına yenilerek ikinci olmuştu.

Çorum’da yapılan küçük kızlar voleybol grup birinciliğinde de Yozgat ve Çankırı maçlarını kazanan Çorum Dinamikspor ile Ankara Ufuk Üniversitesi 3 Pas takımları finalde karşılaştı. Fizik olarak çok üstün rakibi karşısında Dinamikspor etkili savunma ile maça ortak olmaya çalıştı.

Tecrübeli isimlerden kurulu Ankara temsilcisi 25-18, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 galip gelerek yarı final vizesi almayı başardı.

Dinamikspor küçük kızları ise gösterdikleri performans ile büyük beğeni topladı.